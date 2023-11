Obdachloser tot: 15-Jähriger in U-Haft

Darmstadt Nach einem Raubüberfall in Darmstadt ist ein 57-jähriger Obdachloser gestorben. Der Mann erlag seinen Verletzungen am Donnerstagabend im Krankenhaus. Ein 15 Jahre alter Verdächtiger kam nach der Tat wegen Verdachts auf versuchten Mord und Raub in Untersuchungshaft. Er soll den 57-Jährigen