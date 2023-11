Es wird etwa eine Woche dauern, alle gesammelten Daten zur Erde zu senden. AP

New York Die Nasa-Sonde „Lucy“ hat ihren ersten Asteroiden besucht. Die Sonde sei in etwa 400 Kilometern Entfernung an dem Asteroiden „Dinkinesh“ vorbeigeflogen und habe das Manöver erfolgreich überstanden, teilte die