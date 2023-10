Brasilia Dürre und Hitze haben in einem See im brasilianischen Amazonas-Gebiet in einer Woche zum Tod von mehr als 150 Delfinen – Amazonas-Delfine und Tucuxi-Delfine – geführt. Damit sind schätzungsweise zehn Prozent der Delfine im Tefé-See verendet, berichteten Umweltschützer. In dem See waren zuv