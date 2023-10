Auto kracht in chinesisches Konsulat in San Francisco

Tödlicher Vorfall beim chinesischen Konsulat in San Francisco gibt Rätsel auf. ap

san francisco Ein Wagen ist am Montag (Ortszeit) aus noch ungeklärten Gründen in die Lobby des chinesischen Konsulats in San Francisco gerast. Beamte hätten die verdächtige Person am Steuer gestellt und ein Polizis