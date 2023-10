Brüssel In der EU gelten künftig neue Grenzwerte für Nitrite und Nitrate in Lebensmitteln. Die neuen, deutlich reduzierten Grenzwerte für Zusatzstoffe senken die Belastung durch krebserregende Stoffe, wie die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Die Lebensmittelindustrie habe zwei Jahre Z