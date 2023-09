bar harbor Wegen des Sturms „Lee“ waren am Wochenende Zehntausende Menschen in der US-Ostküstenregion Neuengland und in Kanada von der Stromversorgung abgeschnitten. Ein Mensch wurde Polizeiangaben zufolge in Searsport in Maine getötet, als ein Baumast auf sein Fahrzeug stürzte. Der Sturm war am Sa