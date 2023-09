Zahl der Todesopfer in Libyen steigt weiter

In Darna wurden bereits rund 11.300 Menschen tot geborgen. ap

bengasi Eine Woche nach den schweren Überschwemmungen in Libyen herrschen in den Katastrophengebieten furchtbare Bedingungen. In der stark zerstörten Hafenstadt Darna würden noch immer Leichen angespült oder verwesten unter den Trümme