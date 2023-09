Wirbelsturm „Haikui“ wütete in Taiwan

Taipeh Bei heftigem Regen und Sturm sind in Taiwan mindestens 116 Menschen durch den Taifun „Haikui“ zu Schaden gekommen. Betroffen waren unter anderem Auto- und Motorrollerfahrer, die bei Verkehrsunfällen durch umstürzende Bäume verletzt wurden, wie Taiwans Notfallzentrale am Montag mitteilte. In