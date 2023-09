Die Astronauten sind nach 186 Tagen im All zur Erde zurückgekehrt. AFP/NASA

Jacksonville Nach 186 Tagen im All sind vier Raumfahrer der „Crew-6“-Mission wieder auf der Erde angekommen. Ihre „Dragon“-Kapsel landete am Montag kurz nach Mitternacht (Ortszeit) im Meer vor der Küste Floridas. Die US-