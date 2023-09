Graz In Graz ist es am Wochenende wieder zu einem Anschlag auf ein islamisches Bethaus gekommen: Unbekannte hatten am Sonntagabend einen abgetrennten Schweinekopf vor den Eingang einer Moschee in der Josefigasse deponiert. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

