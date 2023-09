Wien Ein 14- und ein 15-Jähriger haben am Samstag einen Mann in Wien-Meidling spitalreif geprügelt. Erst als eine Zeugin sah, wie die beiden auf das am Boden liegende Opfer eintraten und die Polizei verständigte, ließen die Jugendlichen von dem 34-Jährigen ab. Die Verdächtigen wurden einer Aussendu