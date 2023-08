Balkon krachte samt Mutter und Sohn in die Tiefe

St. Veit an der Glan Eine 48-Jährige und ihr 16-jähriger Sohn sind Sonntagmittag im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan samt Balkon rund drei Meter in die Tiefe gestürzt und haben sich dabei verletzt. Der Lebensgefährte der Frau hörte den Krach im Nebenzimmer, fand die beiden und alarmierte die Re