Völkermarkt, Deutschlandsberg, Eisenstadt Starke Niederschläge in der Nacht auf Freitag haben im Süden Österreichs zu Murenabgängen und Hochwasser geführt. In der Steiermark waren die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark betroffen, es wurde am Nachmittag Zivilschutzwarnung gegeben