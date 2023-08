WHO: Fortschritte im Kampf gegen den blauen Dunst

genf Im Kampf gegen den Ta­bakkonsum berichtet die Weltgesundheitsorganisation WHO von Fortschritten. Immer mehr Länder gingen gegen das Rauchen vor. Inzwischen lebten 5,6 Milliarden in Ländern, die wenigstens eine der von der WHO empfohlenen Maßnahmen zum Schutz von Nichtrauchern umgesetzt hätten.