seekirchen Eine bisher unbekannte ölhaltige Flüssigkeit hat am Samstag zu einem großen Fischsterben in einer Zuchtanlage in Seekirchen in Salzburg geführt. In drei Becken verendete die gesamte Forellen-Population. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Wasserproben wurden entnommen, beric