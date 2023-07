Tomaten in Indien im Wert von knapp 3000 Euro geklaut

Neu-Delhi Diebe haben einer Bäuerin in Südindien Tomaten im Wert von 250.000 Rupien (rund 2800 Euro) gestohlen. Insgesamt hätten sie rund 50 bis 60 Säcke mitgenommen, sagte die Frau aus dem Bundesstaat Karnataka der Polizei laut „Times of India“ am Donnerstag. Örtlichen Medien zufolge sind die Tomat