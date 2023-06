Einjähriger von Hund in den Kopf gebissen

Kirchdorf an der Krems Ein einjähriger Bub ist am Mittwochabend im Bezirk Kirchdorf vom Hund seines Großvaters in den Kopf gebissen worden. Das Kleinkind wurde verletzt ins Spital gebracht. Der Appenzeller-Labrador-Rüde hatte bisher als gutmütig gegolten. Der Großvater gab dem Hund gerade ein Lecker