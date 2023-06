Würgeschlange in Wien gefunden

Wien Eine eineinhalb Meter lange Würgeschlange hat in Wien in einem Waldstück neben einem Parkplatz gelegen. Ein Polizist wurde zufällig auf den Königspython aufmerksam, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Das Tier habe keine Anstalten gemacht, anzugreifen oder zu fliehen. Die Schlange sei augens