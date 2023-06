Drei Tote in Wohnhaus entdeckt

St. Peter Im obersteirischen St. Peter am Kammersberg wurden am Dienstagabend drei Tote in einem Wohnhaus entdeckt. Die genaue Identität der Toten – es handelt sich um drei Erwachsene – stand noch nicht fest. Es sei aber wahrscheinlich, dass es sich um keinen Unfall handeln dürfte. Eine Gefährdung f