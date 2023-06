. . . ein Mann in Oberfranken, der einen Unfall mit 25.000 Euro Schaden verursacht hat, weil ihm während der Fahrt ein Topf mit Rouladen und Klößen umgekippt ist. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor der 82-jährige Fahrer in Weitramsdorf die Kontrolle über seinen Wagen, nachdem das heiße Esse