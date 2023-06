Fuchsbaby kroch in Patientenbett

Vösendorf In einem Pensionistenheim kam es vor Kurzem zu einer außergewöhnlichen Entdeckung, als ein kleiner Babyfuchs im Bett einer Patientin gefunden wurde. Der pelzige, viel zu junge Gast hatte sich anscheinend heimlich in das Herz einer tierliebenden Bewohnerin geschlichen, die ihm in ihrem Bett