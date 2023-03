Neu-Delhi In Indien ist ein Mann beim Versuch, ein Selfie mit wilden Elefanten zu machen, gestorben. Der 27-Jährige habe zwei Elefanten aus einem Wald im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu kommen gesehen und entschieden, Fotos zu machen, berichtete die „Times of India“ am Mittwoch unter Berufung auf e