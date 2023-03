Mehrere Tote in Hamburg bei Schießerei in der Kirche

hamburg Großalarm am Donnerstagabend im Stadtteil Alsterdorf in Hamburg. Gegen 21 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Bei Schüssen in einer Hamburger Kirche sind am Abend mehrere Menschen getötet und einige verletzt worden. Ein Reporter vor Ort berichtete von einem Großaufgebot an Spezia