Schneesturm sorgt für Chaos in Kroatien

zagreb Ein Schneesturm hat auf den Straßen Kroatiens für ein Verkehrschaos gesorgt. Hunderte Autofahrer mussten die Nacht in ihren Fahrzeugen oder auf Tankstellen verbringen. 300 Personen übernachteten in Notunterkünften, die wegen des Wintersturms bereitgestellt wurden. Auch in Serbien und Bosnien-