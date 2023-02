Steyr Zwei Baggerfahrer sind am Mittwoch in Steyr bei Arbeiten an einer Steilwand im Stadtteil Unterhimmel getötet worden. Ein 40 Kubikmeter großer Felsblock hatte sich oberhalt der Unglücksstelle gelöst und war in die Tiefe gedonnert. Derzeit sei nichts von weiteren Vermissten bekannt, aber man kön