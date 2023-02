neu-delhi Wie wäre es damit, am Valentinstag eine Kuh zu umarmen? Die indische Regierung hat das vorgeschlagen und kurzerhand den sogenannten Kuh-Umarmungstag am 14. Februar ins Leben gerufen, wie es in einer Pressemitteilung des Ministeriums für Fischerei, Viehzucht und Milchwirtschaft heißt. Diese