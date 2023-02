. . . die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong, die nach dem Ende der strikten Coronamaßnahmen Touristen zurückgewinnen will. Regierungschef John Lee kündigte an, dass von März an 500.000 kostenlose Flugtickets an Besucher aus aller Welt verteilt werden. Die Tickets sollen über lokale Flugge