Erdbeben der Stärke 4,1 in Norditalien

Rom Ein Erdbeben der Stärke 4,1 mit Epizentrum in der norditalienischen Adria-Küstenstadt Cesenatico ist am Donnerstag um 11.45 Uhr registriert worden. Nach Angaben des italienischen Instituts für Geologie und Vulkanologie lag das Epizentrum in einer Tiefe von 19 Kilometern. Das Beben wurde von der