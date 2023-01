Auto rollte in einen steirischen Fischteich

St. Martin im Sulmtal „Ins Wasser marsch“, lautete die Devise bei einem nicht alltäglichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr am Samstag in St. Martin im Sulmtal. Es galt den bis zum Heck in einem Fischteich versunkenen Pkw einer Weststeirerin zu bergen. Das Fahrzeug hatte sich aus ungeklärter Ursac