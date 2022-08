Link kopiert

. . . ein Einbrecher in Oberösterreich, den das schlechte Gewissen so sehr geplagt hat, dass er sich selbst angezeigt hat. Der 18-jährige Salzburger meldete sich über Notruf bei der Polizei in Oberösterreich und gestand einen Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt und einen Einbruch in eine Wohnun