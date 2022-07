Link kopiert

Prozessauftakt nach Brückeneinsturz

Genua In Italien hat am Donnerstag der Prozess um den Einsturz der Morandi-Brücke in Genua begonnen. Vor Gericht stehen 59 Angeklagte, unter ihnen Verantwortliche des Betreibers Autostrade per Italia und frühere Beamte des italienischen Verkehrs- und Infrastrukturm