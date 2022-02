Link kopiert

Paris Die Weltraumsonde „Solar Orbiter“ hat an der Sonne einen riesigen Ausbruch von Partikeln gesichtet und aufgenommen. Die Eruption reichte dabei Millionen Kilometer weit ins All, teilte die Europäische Weltraumagentur ESA am Freitag mit. Der Ausbruch am Dienstag sei die größte derartige Eruption