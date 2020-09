Link kopiert

. . . ein falscher Polizist in „Retro“-Uniform, der in Heide (Schleswig-Holstein) wegen dieser Verkleidung aufgeflogen ist. Der Betrüger trug eine ausgemusterte grüne Uniform anstelle der aktuellen blauen Dienstkleidung, wie die Polizeidirektion Itzehoe mitteilte. Er versuchte in dieser Verkleidung,