Teilen will gelernt sein und mit Mama kann das kleine Äffchen mit den dunklen Kulleraugen üben. Die ersten Besucher können seit Kurzem das erst einen Monat alte Mandrill-Baby beobachten, wie es mit seiner Mutter Jinx im Audubon Zoo in New Orleans das Gehege erkundet. Vater Mapema hält pflichtbewusst