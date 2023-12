Israel verstärkt Angriffe in und um Chan Junis

Tel AViv, Gaza Israel hat die Bombardierungen in und um die zweitgrößte Stadt im Gazastreifen verstärkt. Am Nasser-Krankenhaus in Chan Junis trafen immer wieder Fahrzeuge mit Verletzten ein. Nach israelischen Angaben gingen im Gazastreifen die intensivsten Kämpfe seit Beginn der Bodenoffensive übe