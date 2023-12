Bei Metro und Interspar legten Mitarbeiter Arbeit kurzzeitig nieder.

Dornbirn Die heurigen Kollektivvertragsverhandlungen bergen viel Zündstoff. Am Freitag fanden österreichweit in mehr als 300 Handelsgeschäften Warnstreiks statt, in denen die Beschäftigten einige Stunden ihre Arbeit niederlege