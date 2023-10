Israel weitet seine Bodenoffensive im Gazastreifen aus.

Tel Aviv, Gaza Israels Militär will nun seinen Einsatz von Bodeneinheiten im Gazastreifen ausweiten. Die Bewohner der Stadt Gaza seien aufgerufen, sich in den Süden des Küstenstreifens zu bewegen, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Fre