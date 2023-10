Bludenz In Oberösterreich ist jüngst eine Joggerin (60) von einem Listenhund getötet worden. Das hat auch in Vorarlberg eine Debatte ausgelöst. Der Aufschrei war laut. Während die einen strengere Regeln bis hin zum Verbot für Listenhunde fordern, sehen andere eher die Hundehalter in der Pflicht. In