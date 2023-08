bregenz Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat keine Freude mit dem jüngsten Befund des Sozialministers über den Föderalismus. Johannes Rauch (Grüne) hatte diesen im VN-Interview in Zusammenhang mit dem Gesundheitssystem als „träges System“ bezeichnet. Das will Wallner so nicht auf sich sitzen la