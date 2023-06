Kritik an Asylverschärfungen

luxemburg Die Asylverfahren in der Europäischen Union sollen deutlich verschärft werden. Darauf haben sich die Mitgliedsstaaten in Luxemburg verständigt. Es geht dabei etwa um Vorprüfungen von Asylanträgen von Menschen mit geringen Chancen auf Bleiberecht an der Außengrenze. Die Vorarlberger Caritas