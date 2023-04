Schwarzach Der Integra laufe die Zeit davon, warnt Arbeiterkammerdirektor Rainer Keckeis am Freitag in Vorarlberg LIVE. Es stehen Lohnzahlungen an, dem sozialen Unternehmen fehlen dafür jedoch die Mittel. Die Kritik am Verein Dowas hält er aufrecht, die finanzielle Schieflage könne den Mitgesellscha