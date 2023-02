Tragödie in Lech ­fordert zwei Tote

Lech Am Freitagabend kam es im Lecher Landhaus Plattenhof zu einer Tragödie. Offenbar gab es ein technisches Gebrechen in der Pelletsanlage, die freiwillige Ortsfeuerwehr wurde gegen 19 Uhr alarmiert. Über 200 Einsatzkräfte rückten nach Lech an, das Gebäude musste evakuiert werden. Für zwei Personen