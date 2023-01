ClarissaKork eröffnet Shop in Hittisau

Hittisau Im Zentrum von Hittisau eröffnet Clarissa Steuer (38) am Montag ihren neuen Shop für Teppiche und Wohnaccessoires aus Kork. Grund für den Umzug: Das Geschäft in Langenegg platzte aus allen Nähten. Im Herbst wird außerdem der Neubau der Produktionsmanufaktur in Krumbach bezugsfertig sein. Mi