Rettungsdienste im Land am Limit

Bregenz Das in Vorarlberg seit Jahren bewährte System aus Ehrenamt und hauptberuflichen Mitarbeitern in Rettungsorganisationen stößt an seine Grenzen. Enorme Steigerungen bei Rettungs- und Krankentransporten werden zur Belastungsprobe. Immer wieder haben zuletzt auch langjährige Freiwillige aufgehör