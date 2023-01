Viele Sterbefälle in der Grippewelle

SCHWARZACH In Vorarlberg gibt es immer mehr Sterbefälle. Das hängt mit einer stark wachsenden, alternden Gesellschaft zusammen. Im Vorjahr waren es jedoch besonders viele: Mit 3524 handelte es sich in den 52 Kalenderwochen sogar um mehr als in den Vergleichszeiträumen der ersten beiden Pandemiejahre