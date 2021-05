Link kopiert

Lingenau Der Bregenzerwälder Käsekeller in Lingenau platzt aus allen Nähten. Nachdem vor fünf Jahren im alten Alma-Gebäude in Hard ein provisorischer Reifekeller eingerichtet wurde, stehen die Bagger für die Erweiterung nun in den Startlöchern. Das bestehende Reifezentrum an der L 205 bekommt einen