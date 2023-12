Graz Die Bilanz ist ernüchternd: 19 Mal gespielt, nur einmal gewonnen. Für Altach gab es in Graz bislang wenig zu gewinnen. 15 Niederlagen stehen drei Remis und einem Sieg gegenüber. Dieser gelang vor vier Jahren. Am 8. Dezember 2019 gewann der SCRA in Graz mit 2:1.