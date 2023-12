Wolfurt In der Schweizer Nati A im Rollhockey kommt es am Samstag (18 Uhr) zum Königsduell: Verfolger RHC Wolfurt hat im letzten Spiel des Kalenderjahres Leader Uttigen zu Gast in der Hockeyarena an der Ach. Die Gastgeber wollen sich mit Heimvorteil für die 2:3-Niederlage im Hinspiel revanchieren.