Lustenau Nach den Auswärtserfolgen in Klagenfurt und Linz will der EHC Lustenau am Donnerstag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Zeller Eisbären seinen Erfolgslauf verlängern. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wollen Kapitän Max Wilfan und Teamkollegen dem Titelkandidaten aus dem Pinzgau