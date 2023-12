Der Rankweiler Marco Rossi (l.) und seine Minnesota Wild präsentieren sich in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiterhin in starker Verfassung. Der Verein aus Saint Paul gewann auswärts gegen die Calgary Flames 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) und holte damit den vierten Sieg in Folge unter Ne